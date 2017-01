Joëlle Vaillancourt: La mannequin taille plus s’associe à la campagne Bougez Santé

Crédit photo : Courtoisie

Initiée par l’entreprise MonGymEnligne.com, la campagne Bougez Santé cherche à sensibiliser la population à l’importance de bouger pour la santé plutôt que pour des raisons esthétiques. C’est ce qui a amené son équipe à opter pour la mannequin taille plus Joëlle Vaillancourt à titre de porte-parole.

Une offre que Joëlle Vaillancourt ne pouvait pas refuser puisqu’elle cadre parfaitement avec la mission de vie qu’elle s’est attribuée soit celle de faire la promotion de la diversité corporelle. Une collaboration qui s’est faite tout naturellement. «On avait une même vision de l’activité physique. Une complicité s’est réellement installée. Je trouvais ça intéressant qu’on demande à une femme taille forte d’être la porte-parole d’un gym en ligne. Ça me touche grandement.»

Elle est consciente qu’il reste encore beaucoup à faire pour associer l’activité physique à une femme ronde, mais elle demeure convaincue que les préjugés tomberont. «Il est vrai qu’on envoie parfois le message qu’une femme doit avoir un corps parfait pour faire de l’exercice, soulève-t-elle. La diversité des tailles n’existe pas vraiment dans les vêtements de sport. De mon côté, je ne trouve pas motivant d’aller à un gym si je ne peux pas m’habiller convenablement.»

S’entraîner pour soi

Comme plusieurs, la Septilienne admet avoir un rapport à l’activité physique qui n’est pas constant. «Quand j’ai beaucoup de travail à accomplir, j’ai tendance à adopter un mode de vie moins actif. Je suis encore à la recherche d’un certain équilibre. Je consulte pour l’atteindre. J’ai une réelle volonté à bouger davantage. Je suis consciente de tous les bienfaits que cela peut avoir sur ma santé physique et mentale», affirme-t-elle.

Une approche singulière qui vise, selon elle, à dissocier la perte de poids d’un mode de vie actif. «Il faut le faire, avant tout, pour se faire du bien à soi-même. La perte de poids ne doit pas être un objectif ultime, insiste-t-elle. On doit aller chercher la motivation à l’intérieur de soi. On doit en arriver à se défaire des standards et se fixer des objectifs personnels qui sont réalistes. À la base, on a tous notre propre rythme de vie et on doit prendre ça en considération.»

MonGymEnLigne.com

Fondé en janvier 2016, MonGymEnLigne.com propose une grande variété de vidéos d’exercice à effectuer facilement à la maison. Des outils conçus par une équipe formée de kinésiologues et d’entraîneurs professionnels pour faciliter l’adoption d’un mode de vie plus actif. Il est à noter que le montant déboursé pour le premier mois d’abonnement est versé à l’organisme ÉquiLibre qui œuvre en faveur d’une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité.