Premières médailles pour la Côte-Nord

Crédit photo : Délégation Côte-Nord - Jeux du Québec

La Côte-Nord remporte ses premières médailles de la 52e Finale des Jeux du Québec Alma – Hiver 2017.

Elles sont toutes de couleur argent.

Les récipiendaires sont le double féminin en badminton, formé de Sydra Pilot et Andesha Michel-St-Onge (photo) de Uashat mak Mani-Utenam et les judokas septiliens Jean-Pascal Coulombe (moins 55 kg) et Léa Porlier (moins 52 kg).