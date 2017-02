Jeux du Québec: Miville conduira la Côte-Nord

Crédit photo : Courtoisie

Vendredi soir, dans l’enceinte du nouveau complexe multisports d’Alma, tout juste derrière celui ou celle qui tiendra la pancarte «Côte-Nord », on retrouvera la Baie-Comoise Alica Miville pour faire entrer la région aux couleurs bleu et oranger à la cérémonie d’ouverture de la 52e Finale des Jeux du Québec. À sa troisième participation, il s’agit d’un bel honneur renouveler pour la patineuse artistique, médaillée d’argent à Drummondville en 2015, de porter le drapeau nord-côtier.

«C’est un honneur de représenter fièrement sa région. C’est la deuxième fois que je suis porte-drapeau, donc je me compte chanceuse et choyée de pouvoir revivre ce moment encore cette année. Mon objectif est de battre mon record personnel (61 points) et de faire un beau programme pour clore la saison», a souligné l’athlète âgée de 16 ans.

Son entraîneure au club de Baie-Comeau, Karen Sauvageau, espère aussi que sa protégée éclipsera sa meilleure note, mais qu’elle réalisera plus d’un triple sur la glace de l’aréna de Métabetchouan ce samedi 25 février dans la catégorie Novices Dames.

Cette saison, Alicia Miville a bien fait lors des Championnats d’été (1ère au programme court et 3e au programme long) en plus de terminer 3e (programme court) et 5e (programme long) au Sous-Section. La Baie-Comoise, membre de l’équipe du Québec et dépistée par Patinage Québec dans le développement de l’équipe B, compte aussi une participation au Défi Patinage Canada pour sa saison 2016-2017.