Les Jeux du Québec à Sept-Îles en 2022?

Crédit photo : Photo : Archives Le Nord-Côtier

Le message lancé par Sébastien Scherrer, président du Club Optimiste, et par Alain Lapierre, directeur général de la MRC de Sept Rivières, lors de la Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord, pour un intérêt de Sept-Îles à accueillir une autre finale des Jeux du Québec a eu bien des échos. Les demandes d’informations fusent d’un peu partout à Loisir et Sport Côte-Nord depuis le 14 octobre dernier. C’est 2022 qui serait ciblée, 15 ans après le rendez-vous de 2007.

Les propos des deux hommes, afin que des leaders se manifestent si l’intérêt est là, ont vivement fait réagir. «Nous (Loisir et Sport Côte-Nord), on a agréablement été surpris de la réaction des gens. Ç’a défilé à ma table lors de la soirée, a fait savoir, au bout du téléphone, le directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord, M. Pierre LeBreux. Quand le président du Club Optimiste a parlé de ça, ç’a sonné comme de la musique à mes oreilles.»

Depuis, plusieurs autres approches. Des candidats au poste de maire à Sept-Îles et Port-Cartier, sont ouverts au projet aux dires de M. LeBreux. Des femmes et hommes d’affaires ainsi que des gens du milieu impliqués socialement démontrent aussi de l’intérêt.

Le téléphone a déjà sonné à Sports Québec. L’agent en développement sport à l’URSL, Philippe LeBreux, a aussi été interpellé. Des gens ont même laissé entendre qu’ils seraient disposés à prendre leurs vacances pour se rendre à Thetford à l’été 2018, lieu de 53e Finale des Jeux du Québec.

«On n’a pas couru après personne, c’est arrivé comme un cadeau du ciel. Tout le monde est en train de se poser des questions. Nous, on est à l’affut de tout et nous propageons la bonne nouvelle pour que la population se l’approprie (Jeux du Québec). Les élus municipaux n’auront pas le choix», a indiqué Pierre LeBreux.

À l’autre bout, Sport Québec est à revoir sa manière, notamment en raison du fait qu’aucun milieu n’est encore confirmé à 100% pour la finale d’hiver 2019. À l’origine, l’aide gouvernementale devait permettre au milieu d’obtenir un soutien financier en termes d’infrastructures. Le gouvernement serait sensible à simplifier les choses. Des actions peuvent également être faites par la MRC, qui touchent les villes Sept-Îles et Port-Cartier.

Est-ce que Sept-Îles accueillera la jeunesse sportive en 2022, 15 ans après le rendez-vous de 2007? «On serait dû. Le dynamisme du milieu à Sept-Îles on le sent. Ça serait un boost pour la région. On sait que Baie-Comeau ça ne sera pas pour tout de suite», a conclu le directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord.

Un sujet qui pourrait faire couler beaucoup d’encre après le 5 novembre, jour des élections municipales.