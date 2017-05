Les jeunes du CNSI se mettent en mode «triathlon»

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une vingtaine de jeunes du Club de natation de Sept-Îles sortent de leur zone de confort; l’eau, et ajoute deux autres cordes à leur arc; le vélo et la course, pour ainsi en venir au triathlon. La personne derrière tout ça, Marion L’Espérance, est maman de jeunes enfants qui ont goûté au Triathlon de Port-Cartier l’an dernier, à l’âge de 5 ans et est également une passionnée de ce sport, qui allie la natation, le vélo et la course à pied.

«Avec Pascale (Turbide, entraîneure du CNSI), on s’est dit que ça serait une bonne idée et ça diversifie. Et c’est totalement volontaire. C’est une année d’introduction», a indiqué Marion. Et en cette fin d’année du club, l’occasion est donc belle pour que les jeunes aient une motivation supplémentaire. Ce sont quelque 25 jeunes qui s’entraînent donc en vue de l’événement du 17 juin à Port-Cartier.

En triathlon, l’aspect le plus ardu est la natation. Les jeunes du Club ont déjà cet acquis. «Ils sont déjà performants dans la partie la plus difficile, il ne le reste qu’avoir du plaisir et démystifier le triathlon, notamment avec les transitions», a mentionné Mme L’Espérance.

Les entraînements ont débuté la semaine du 15 mai, et se déroulent par groupe. Plusieurs aspects seront travaillés au cours des quatre semaines. Les jeunes athlètes de 6 à 17 ans auront un avant-goût de ce qui les attend à Port-Cartier le lundi 12 juin avec la tenue d’un mini-triathlon. La partie natation se fera dans la piscine de l’école Jean-du-Nord, s’en suivra le vélo et la course avec ses transitions tout près de la rue Josephat-Méthot, dans une zone asphaltée non accessible aux voitures. L’aide des parents sera sollicitée.