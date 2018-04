Un jeune homme sauvé par des policiers à Uashat

Crédit photo : Archives

Le 31 mars dernier, deux agents de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam (SPUM) ont réussi à sauver un jeune homme en arrêt respiratoire.

Les deux agents se sont rendus dans la résidence de Uashat suite à un appel d’urgence. Ils ont trouvé la

personne couché au sol, sans pouls.

Pendant que l’un d’eux appliquait des manœuvres de réanimation, l’autre s’est empressé d’aller chercher un défibrillateur externe automatisé dans la voiture de patrouille.

Le jeune homme a pu être réanimé et est présentement en transport vers Québec. Son état est maintenant

considéré comme stable.

Le chef de police de la SPUM, Raynald Malec n’est pas peu fier de l’intervention des deux agents.

«Les policiers n’ont pas toujours la vie facile sur le terrain et sont même quelques fois jugés très sévèrement.

Mais quand je vois des gestes comme ceux qui ont été posés et qu’une vie a été sauvée, je me dis que nous

pratiquons la plus belle profession du monde», mentionne-t- il par le biais d’un communiqué.