ITUM honore ses artisans du sport

Crédit photo : Roger Vachon

La communauté sportive de Uashat mak Mani-Utenam a été récompensée le 26 juin dernier lors de la première édition du Gala Sportif ITUM. Athlètes, entraîneurs, équipes, officiels, bénévoles et partenaires étaient à l’honneur à la salle Teueikan de Mani-Utenam.

Une première édition qui conduira à bien d’autres. «C’est pour donner confiance aux jeunes et qu’ils continuent avec les bonnes habitudes de vie», a souligné le directeur des sports et loisirs à ITUM, Kenny Fontaine. La réalisation de l’événement s’est faite en collaboration avec le volet éducation du conseil.

Gagnants

La sélection des gagnants n’a pas été facile aux dires de M. Fontaine. Une douzaine d’athlètes ont quitté la scène avec les grands honneurs dans l’une ou l’autre des différentes catégories. Le hockey est accolé à bien des lauréats. On retrouve William Ambroise (athlète espoir), Joël Mckenzie (athlète masculin de l’année), Jérôme Audette (étudiant-athlète de l’année – primaire) et Adrien Astamajo (athlète masculin ayant démontré la plus grande amélioration et persévérance).

Les autres récipiendaires chez la jeunesse autochtone sont, en badminton, Sydra Pilot-Grégoire (athlète élite), Andésha Michel-St-Onge (étudiante-athlète de l’année – secondaire) et Nathaniel Mckenzie (étudiant-athlète de l’année – masculin), la joueuse de baseball Audrey-Ann Vachon (athlète féminine de l’année), la nageuse Maélie Ringuette (étudiante-athlète de l’année – primaire), le volleyeur Réal Jourdain (meilleur esprit sportif – masculin), Jessica Pinette, sportive en athlétisme (meilleur esprit sportif – féminin) et Angela Pinette en taekwon-do (athlète féminine ayant démontré la plus grande amélioration et persévérance).

Notre sport national figure au tableau pour trois autres catégories avec Réginald Mckenzie comme entraîneur de l’année, Geoffrey Aster comme officiel de l’année et le Mikun novice B comme équipe de l’année. Impliqué à divers niveaux, Pierre-Luc Régis est le bénévole de l’année.

Mention d’honneur

L’organisation du Gala Sportif ITUM a profité de la soirée pour souligner les 30 ans d’existence du Club de taekwon-do de Mani-Utenam et les nombreuses années d’implication de Bruno Jourdain au sein des sports et des loisirs. Elle a également mentionné la contribution de la radio CKAU et de Pêcheries Uapan, des partenaires financiers majeurs pour la communauté sportive de Uashat mak Mani-Utenam.

Deux invités ont pris le micro lors du Gala pour y aller de témoignage; Roger Vachon, qui n’a certes plus besoin de présentation, et Christian Fontaine, raccroché au sport après des années de consommation, «un puissant témoignage qui a frappé le monde», a souligné Kenny Fontaine.

Sports et Loisirs ITUM, en partenariat avec le volet éducation, reviendra avec une deuxième édition dans un an, un rendez-vous qui se fera un peu plus tôt, possiblement en avril.

Plus de photos ici.