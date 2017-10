Des irréductibles du tennis veulent du concret!

Deux irréductibles du tennis, Denis Ringuet et Harold Lebrun, se battent pour que leur sport de prédilection se pratique douze mois par année à Sept-Îles, et non juste en été. Depuis la fermeture du Club de tennis Égalité en 2009, les adeptes n’ont plus de toit. Les deux hommes veulent des alliés pour leurs démarches et convient les intéressés à une réunion ce lundi 2 octobre .

«Notre but lors de cette réunion est de donner un deuxième souffle et peut-être le dernier à cette démarche qui dure depuis trop longtemps», indique M. Ringuet. Les deux hommes sont ouverts aux options et ne demandent qu’à discuter pour en arriver à une solution avec les différents acteurs potentiels.

Lors des huit dernières années, plusieurs idées et études ont été lancées lors de multiples rencontres; du bâtiment gonflable à la structure modulaire jusqu’au complexe multisport. La Vile de Sept-Îles et le milieu scolaire ont été approchés afin de doter la ville d’une infrastructure sportive pour la jeunesse, les familles et les adultes.

MM Ringuet et Lebrun sont conscients que la réalisation d’un tel projet ne se fera pas dans l’immédiat, mais souhaitent que le dossier progresse à court et moyen terme. «Il ne manque qu’une concertation du milieu pour offrir aux citoyens des infrastructures modernes valorisant aussi la diversification de l’offre de service de notre ville.»

Une occasion d’appuyer les démarches le 2 octobre, dès 19h, à la salle de bricolage du Centre socio-récréatif.