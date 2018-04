IOC : reprise des négociations en vue au Labrador

Crédit photo : archives

Le président des Métallos à Labrador City, Ron Thomas, a déclaré que la minière IOC a contacté le syndicat et que des rencontres seront bientôt tenues.

Un rassemblement d’employés de la Compagnie minière IOC en grève et de leurs sympathisants a eu lieu lundi après-midi à Labrador West. Selon le journal The Aurora basé à Labrador City, Ron Thomas, le président du local 5795 des Métallos s’est adressé à la foule en fin d’événement. Il a déclaré au micro que la minière IOC a contacté le syndicat et que des rencontres auront lieu prochainement pour reprendre les négociations.

La foule a réagi à l’annonce par un tonnerre d’applaudissements.

Les quelque 1 300 membres de la section 5795 des Métallos et 30 membres de la section 6731 sont en grève depuis le 27 mars.

Du côté de Sept-Îles, les 301 employés syndiqués devront attendre encore quelques semaines avant d’enclencher la grève. Le Conseil canadien des relations industrielles devra auparavant définir les services essentiels puisqu’employeur et syndicat n’ont pu s’entendre à ce sujet.