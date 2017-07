IOC démarre Wabush 3

Crédit photo : Rio Tinto IOC

Rio Tinto IOC enclenche les travaux de son projet Wabush 3 au Labrador. C’est l’entreprise Dexter Mining de Labrador Ouest qui a décroché le contrat pour le terrassement préliminaire de la construction du nouveau puits de la mine. Quelque 70 employés de l’entreprise s’activeront sur le chantier estimé à 79 millions $

«Le fait qu’une entreprise de la région travaille au projet Wabush 3 constitue une bonne nouvelle pour Terre-Neuve et Labrador», s’est réjoui le président et chef de la direction d’IOC, Clayton Walker. «Chez IOC, le développement responsable à long terme nous tient à cœur et Wabush 3 est un important projet pour la communauté de Labrador Ouest».

Le projet d’exploitation de la fosse Wabush 3 permet d’assurer la pérennité de la vie de la mine exploitée par Rio Tinto IOC à Labrador City. Le feu vert du projet a été donné en février après avoir été sur la glace pendant quelques mois.