Les investissements routiers bondissent de 60 % sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Québec injectera près de 489 M$ en travaux sur les routes de la Côte-Nord au cours des deux prochaines années. Il s’agit d’un bond de 181 M$ (60 %) comparativement aux investissements annoncés pour 2017-2019, ce qui place la région au troisième rang au Québec, derrière Montréal et la Montérégie.

Charlotte Paquet

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, et le ministre responsable de la Côte-Nord et président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, ont dévoilé les grandes lignes de la programmation routière à Baie-Comeau, lundi après-midi, en présence de plusieurs élus et représentants socioéconomiques.

Des investissements de 489 M$ sur le réseau routier, c’est du jamais-vu en région. «Il y a plusieurs grands projets, notamment sur la 138, mais également pour entretenir notre réseau routier. L’amélioration de notre réseau routier, il y a une grosse, grosse augmentation, mais l’entretien aussi de nos infrastructures routières. (…) Il ne faut pas lâcher, on pense que c’est important. Il y avait du rattrapage à faire et on continue à investir» mentionne Mme Tremblay.

Insuffisant

La députée de Duplessis Lorraine Richard estime que les investissements annoncés ne suffiront pas pour combler les nombreux besoins de la région.

«Il n’y a aucun travaux majeurs entre Port-Cartier et Franquelin afin d’y ajouter des voies de dépassement, presque rien en Minganie et dans Sept-Rivières. Les citoyens ont de grandes attentes concernant leur réseau routier et visiblement, le gouvernement ne fait que le minimum», a-t-elle indiqué.

Elle a déploré au passage la lenteur de l’exécution des travaux sur la route 389 et les délais en lien avec le prolongement de la 138 en Basse-Côte-Nord.

«J’étais heureuse de constater que le prolongement de la route 138 était inscrit à la programmation des

travaux routiers cette année. Ça a pris trois ans entre l’annonce des investissements et des gestes

concrets, et ce, en pleine année électorale», a-t-elle souligné.

182 chantiers

Pas moins de 182 chantiers seront réalisés d’ici le printemps 2020. Ils représentent la création ou le maintien de 3 055 emplois. La route 138 sera notamment reconstruite dans le secteur des lacs à Thompson et de la Ligne, à Franquelin, afin de solutionner des problématiques de sécurité reliées à des courbes sous-standards et des pentes critiques, entre autres choses. Il est aussi question de la reconstruction de la côte Arsène-Gagnon aux Bergeronnes, qui englobe des travaux sur une distance de six kilomètres.

Divers projets d’asphaltage sont aussi au programme, entre autres sur le chemin de la Scierie à Pointe-Lebel ou encore sur la route 138 entre la côte de Manic-1 et le carrefour giratoire. De la réfection de chaussée est prévue entre la côte à Hickey et la rivière Bersimis, toujours sur la 138.

La route 389 n’est pas en reste. Le programme d’amélioration se poursuit avec des travaux de reconstruction de route et chaussée ainsi que de projets d’asphaltage. Un pont sera aussi reconstruit au-dessus de la rivière Hart-Jaune.

-Avec la collaboration de Emy-Jane Déry