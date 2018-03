Un investissement de 280M$ pour la SFP Pointe-Noire

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Québec dévoile un plan d’investissement de 280 M$ pour la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Le nouveau convoyeur a aussi été officiellement inauguré.

De passage à Pointe-Noire le 26 mars, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre du Plan Nord, Pierre Moreau, a annoncé un plan d’investissement global de 280M$ sur 5 ans pour le développement des installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire).

Il était accompagné du ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, et du ministre délégué aux affaires maritimes et président du Comité ministériel de l’implantation de la stratégie maritime, Jean D’Amour.

L’argent proviendra d’une contribution de Québec, d’Ottawa, des compagnies minières, des partenaires et des clients de la SFP Pointe-Noire. La participation exacte de chacun des acteurs n’a pas été dévoilée.

Le ministre Moreau a aussi annoncé un premier investissement de 30 M$ en 2018 dans le cadre du plan-cadre de 280 M$. Cet argent servira à pour amorcer la connexion des installations de la Société et du quai multiusager du Port de Sept-Îles et assurer que le développement du site respecte les normes en matière de protection de l’environnement.

Plus concrètement, une partie de cette enveloppe de 30 M$ versée par Québec servira à interrelier les infrastructures de l’ancienne Cliff Natural Resources (mine Wabush) et de Minerai de fer Québec (mine du lac Bloom). Un convoyeur sera entre autres construit de la cour de transbordement de Cliff vers le quai multiusager. L’objectif est de fournir un accès au nouveau quai à tous les clients producteurs de fer.

Les anciennes installations de Cliff à Pointe-Noire et le chemin de fer Arnaud ont été achetées par la SFP Pointe-Noire en 2016 au coût de 64 M$.

Selon Pierre Moreau, cette annonce permettra la création et le maintien de 3 500 emplois directs et indirects sur un horizon de 5 ans.

Inauguration du nouveau convoyeur

Les ministres Moreau, Arcand et D’Amour ont profité de l’occasion pour inaugurer officiellement le nouveau convoyeur de la SFP Pointe-Noire. L’ouvrage de 15 M$ a été complété dans les derniers jours. Il relie la cour de transbordement de Minerai de fer Québec au nouveau quai multiusager de l’Administration portuaire de Sept-Îles.

Un premier navire, le M/V Magnus Oldendorff, a accosté le 25 mars au quai multiusager du Port de Sept-Îles. Il repartira vers la Chine avec 196 000 tonnes de fer extrait de la mine du Lac Bloom par Minerai de fer Québec.

Entente avec Mine Arnaud

Le ministre Moreau a confirmé la conclusion d’une entente entre Mine Arnaud et la SFP Pointe-Noire. L’entente vise à réserver un accès au quai multiusager pour le transbordement de l’apatite lorsque la mine sera en exploitation.

Québec a également dévoilé un soutien financier de 2,5 M$ à Mine Arnaud pour réaliser des tests de mise en valeur de son minerai. L’objectif est de «démontrer la qualité du minerai à grande échelle» pour aider à la recherche de potentiels investisseurs.

À cet effet, Investissement Québec et Yara International sont toujours à la recherche d’un troisième investisseur majeur pour la réalisation du projet.