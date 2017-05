Internet haute vitesse d’est en ouest

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Après plusieurs années d’attente, les résidents de l’est et de l’ouest de Sept-Îles pourront enfin tous bénéficier du service Internet haute vitesse grâce à un investissement de 15 millions $ de la part de Telus pour déployer son réseau de fibre optique sur la Côte-Nord.

Dans la foulée du programme fédéral «Un Canada branché», Telus a annoncé par voie de communiqué le déploiement de son réseau de fibre optique à tous les résidents des différents quartiers de Sept-Îles, dont le canton Arnaud, Gallix, Maliotenam, Moisie, Parc Ferland, Plage Sainte-Marguerite et Rivière Brochu.

Telus prévoit acheminer son réseau de fibre optique directement dans tous les foyers de ses clients septiliens dès cet automne. À partir de ce moment, les citoyens déjà abonnés aux services de Telus subiront une augmentation de la performance de leurs services. Au centre-ville ou en périphérie, ceux qui n’étaient pas desservis par la compagnie de télécommunication pourront maintenant bénéficier de la gamme complète de services résidentiels de Telus soit Internet, la téléphonie et la télévision.

Selon Telus, cet investissement permettra aux clients de profiter de la technologie la plus évoluée au monde. «Notre investissement sur la Côte-Nord pour la fibre optique améliorera considérablement la vitesse Internet pour les familles et les entreprises, et à mesure que la technologie évoluera, note réseau pourra suivre la demande de nos clients tout en offrant des vitesses encore plus spectaculaires», souligne Clément Audet, vice-président, marché consommateurs de Telus.

Internet sans fil

Un autre dossier préoccupant pour les citoyens résidant dans les districts plus éloignés du centre-ville de Sept-Îles était la non-disponibilité d’un réseau cellulaire sans fil, notamment dans certains secteurs de Moisie et du canton Arnaud.

À ce sujet, Telus annonce que l’arrivée de la fibre optique leur permettra d’offrir une technologie de pointe en matière de réseau Internet sans fil soit la LTE (Technologie d’évolution à long terme). Par ailleurs, au lieu d’investir dans une tour de communication, Telus installera des microcellules à des endroits stratégiques. Ces infrastructures combinées à la puissance du signal LTE auront pour effet d’augmenter la portée du réseau sans fil. Sans vouloir préciser si tous les citoyens pourront capter le signal, Telus assure cependant qu’il y aura une augmentation en ce qui a trait à la desserve.

Un long combat

Ce n’est pas d’hier que les résidents des arrondissements plus éloignés de la ville réclament des améliorations au niveau de l’offre de service Internet résidentiel et du réseau cellulaire. En constante communication avec Telus, Louisette Doiron Catto, conseillère municipale du district Moisie/Les Plages, tente de faire comprendre la nécessité d’une couverture cellulaire pour l’ensemble des résidants du territoire.

La conseillère a d’ailleurs rédigé une lettre adressant cette situation. Lettre qu’elle a transmise à l’ensemble des résidants de son secteur et qu’elle propose d’envoyer personnellement à Vincent Gagné, responsable des affaires gouvernementales et affaires publiques chez Telus.

Bien que l’offre de service ait été bonifiée, la conseillère Catto demande tout de même à ses citoyens d’aller de l’avant avec ce moyen de pression afin que la société comprenne bien l’importance d’obtenir un réseau cellulaire performant pour tous les résidants de son district.