Hydro-Québec mandate une firme pour revoir ses pratiques

Crédit photo : Hydro-Québec

Hydro-Québec mandate la firme ERM pour l’analyse de ses pratiques en matière de santé et sécurité sur l’ensemble de ses chantiers, à commencer par celui de La Romaine, qui affiche le plus sombre bilan des vingt dernières années, avec quatre décès depuis 2009.

«Ce qu’on a ici (à La Romaine), c’est inacceptable», a martelé le directeur des communications d’Hydro-Québec, Serge Abergel. «On veut comprendre et améliorer nos pratiques s’il y a lieu pour justement éviter à tout prix que la situation se reproduise». C’est d’ailleurs dans la foulée du décès du travailleur, Luc Arpin, le 9 décembre, qu’Hydro a dit vouloir aller plus loin.

Le conseil d’administration de la société d’État avait alors mis sur pied un comité spécial, chargé d’évaluer ses mesures de sécurité. La société d’État souhaite que la firme jette un regard neuf sur ses façons de faire. «(ERM) avait l’expérience, la réputation internationale et l’indépendance pour entreprendre ce mandat-là», a fait valoir M. Abergel.

L’équipe de l’entreprise entamera son analyse dans les prochains jours en s’intéressant spécifiquement au chantier de 7,2 milliards $, où toutes les activités de construction seront scrutées. Il n’est pas exclu néanmoins qu’ERM mène des travaux ailleurs «pour élargir le diagnostic». Les conclusions attendues pour le printemps auront des répercussions sur la totalité des activités, promet déjà Hydro-Québec.

«Les pratiques de La Romaine, ce sont les pratiques de l’entreprise en matière de santé et sécurité alors si on en venait à conclure qu’il y a des modifications à faire, ce serait à l’ensemble de l’entreprise, aussi», dit-il. Il est prévu qu’ERM, qui opère au Québec sous le nom ERM Canada Groupe Conseil, fasse le point «régulièrement» avec le comité spécial.

La société d’État n’a pas souhaité révéler combien lui coûtera l’exercice de la révision de ses pratiques de santé et sécurité. Selon M. Abergel, le comité spécial a procédé à «l’évaluation de plusieurs candidatures» pour la réalisation du mandat «qui est très précis et délicat et qui demande une expertise assez élevée».

Reprise des travaux lundi

Hydro-Québec reprendra lundi ses travaux d’excavation à La Romaine-4, suspendus depuis la mort de l’opérateur Luc Arpin, sauf sur les lieux précis de l’accident, au portail en amont de la galerie de dérivation. La société d’État y reprendra ses activités que lorsque la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail publiera son rapport d’enquête sur le triste événement.

Le décès de Luc Arpin, 51 ans des Escoumins, a touché tout le Québec avant les Fêtes, le corps étant demeuré prisonnier de la cabine de sa pelle hydraulique, sous les décombres, pendant deux longues semaines. Le travailleur de l’entreprise EBC est mort lorsqu’un mur d’une paroi rocheuse s’est effondré sur l’engin qu’il conduisait. Hydro-Québec a dû mettre en œuvre une délicate et périlleuse opération pour récupérer la dépouille de l’homme.