Le Husky football reconnaît l’apport du Dr Coulombe

Crédit photo : Jean-Marie Chouinard

Sept-Îles – Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles compte sur un allié de taille en ce qui a trait à la prévention et aux traitements des commotions cérébrales. Depuis cinq saisons, le chiro Marco Coulombe, spécialisé en la matière, assure un suivi avec les joueurs qui enfilent l’uniforme bleu et or de saison en saison.

«C’est exceptionnel de pouvoir profiter de ses services, et nous sommes privilégiés d’avoir un homme passionné, sportif et qui s’y connaît», a indiqué l’entraîneur-chef et coordonnateur du programme du Husky football, Danny Leclerc, soulignant qu’il apporte par la bande un aide aux personnel d’entraîneurs.

Pour tout le travail accompli par le Dr Coulombe, le Husky lui a remis une mosaïque sur laquelle se retrouvent les photos des équipes du cadet et du juvénile depuis son association. «Au nom de la famille du Husky, on le remercie pour ses loyaux services et ceux à venir», a renchéri M. Leclerc.

«Ce n’est pas toujours la paye monétaire qui gratifie, mais des marques de reconnaissance comme ça», a laissé savoir Marco Coulombe aux joueurs et entraîneurs présents lors de la remise du cadeau jeudi dernier. «Vous m’amenez quelque chose et je vous amène aussi de quoi en retour. C’est donnant, donnant», a-t-il ajouté. Le chiropraticien dit pouvoir continuer d’avancer dans sa profession grâce à ce genre de relation.