Le Husky football juvénile reçoit Chicoutimi

Crédit photo : Jean-Marie Chouinard

Le Husky juvénile football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles disputera sa seule rencontre locale de la saison (Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean), ce samedi 14 octobre, à compter de 10h, sur son terrain derrière les deux écoles secondaires. Pour l’occasion, un affrontement face à Chicoutimi.

«On s’attend à une grosse opposition. On sait que Chicoutimi a dominé Saint-Félicien (que Sept-Îles a vaincu 29-7), mais ils ont perdu contre Chibougamau, serré, par environs deux possessions du ballon», a mentionné l’entraîneur-chef du Husky, Danny Leclerc.

Le processus suit son cours pour la formation septilienne dans le juvénile. Les joueurs démontrent du sérieux à l’entraînement et le désir d’apprendre est présent. Pour le match contre Chicoutimi, ce que le personnel d’entraîneurs du Husky veut, c’est que les joueurs continuent à progresser. «On ne peut pas contrôler l’opposition, mais on peut le faire pour notre exécution du jeu. On souhaite un bon match serré», a-t-il renchéri.

Gagne ou perd contre Chicoutimi, le Husky retrouvera le même club une semaine plus tard, en séries, du côté du Saguenay. Le duel à domicile du 14 octobre permettra aux Septiliens de déceler les forces et faiblesses. «On aura une semaine pour les ajustements», a indiqué le coach.

Cadet

À défaut de ligue, le Husky cadet jouera un match intra-équipe à la suite de celui du juvénile, vers les 13h. Une opportunité de mettre en pratique en situation de match ce qui a été appris. «On est content de leur persévérance sachant qu’il n’y a pas de ligue. Le Jamboree en mai, c’est leur façon de s’accrocher», a conclu Leclerc.