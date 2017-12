Hôpital de Sept-Îles : une tablette électronique offerte en don volée à l’urgence

Crédit photo : courtoisie

Une des tablettes électroniques tout juste installées à l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles grâce à un don de l’entreprise GCME a été volée.

Pour souligner son 10e anniversaire, les copropriétaires de GCME informatique, Serge et Denis Gagnon, ont récemment fait la remise de deux stations de jeux électroniques qui ont été installées dans la salle d’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Une activité d’inauguration a eu lieu à cet effet, le 23 novembre dernier. Ces stations sont dotées de trois tablettes électroniques avec jeux éducatifs pour les 2 à 12 ans. Les stations rendront le séjour des enfants à l’urgence plus agréable.

Malheureusement, un acte de vandalisme a été commis à l’égard des stations de jeux électroniques quelques jours seulement après leur inauguration. L’une des tablettes a été dérobée et on dénote des bris au niveau du filage. Une situation que déplore grandement la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, qui entend trouver une solution avec GCME informatique pour la remettre en service rapidement et sécuriser davantage cette installation.

Don grandement apprécié

La contribution est évaluée à près de 10 000$. Le don est grandement apprécié par l’équipe de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

«Je tiens à féliciter et à remercier sincèrement GCME Informatique pour cette initiative originale. Ces stations permettront aux jeunes de se divertir en plus d’offrir un peu de répit aux parents», a affirmé sa directrice générale, Marie-Claude Quessy-Légaré.

De son côté, l’entreprise GCME Informatique, qui voit à apporter la solution informatique à un autre niveau dans la région en permettant aux entreprises et aux organisations d’avoir accès à des services personnalisés de grande qualité, s’est engagée à en faire l’entretien.