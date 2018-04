Havre-Saint-Pierre : Pierre Cormier élu par acclamation

Crédit photo : Courtoisie

Pierre Cormier sera élu maire par acclamation le 27 mai prochain à Havre-Saint-Pierre, puisque aucun autre candidat ne s’est manifesté.

Les candidats avaient jusqu’à vendredi 16h30 pour déposer leur bulletin de candidature. Les électeurs d’Havre-Saint-Pierre sont appelés aux urnes le 27 mai pour combler les postes de maire, de conseiller no 3 et de conseiller no 6.

Il y aura des élections pour les deux postes de conseillers. Gilles Thibault sera opposé à Jonathan Blais pour le poste de conseiller no 3, tandis que Charles Arsenault croisera le fer avec François Cormier pour le siège no 6.

Pierre Cormier a déjà été maire d’Havre-Saint-Pierre de 2005 à 2009.