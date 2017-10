Havre-Saint-Pierre: Berchmans Boudreau réélu par acclamation

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le maire d’Havre-Saint-Pierre, Berchmans Boudreau, a été réélu par acclamation à la fin de la période de mise en candidature, vendredi en fin d’après-midi. Le Cayen l’aura eu plus facilement qu’aux élections municipales de 2013, alors qu’il l’avait emporté par seulement trois voix après un recomptage judiciaire.

Le maire proposait d’être le «leader d’une équipe municipale dédiée à l’amélioration des conditions de vie de toutes les citoyennes et de tous les citoyens», lorsqu’il a annoncé en août qu’il sollicitait un nouveau mandat. «Des défis importants nous attendent au cours des prochaines années à l’intérieur de perspectives prometteuses dans un contexte de développement durable, toujours pour le mieux-être de toute une communauté.»

Les citoyens d’Havre-Saint-Pierre auront tout de même à se rendre aux urnes pour choisir leur représentant aux sièges 4 et 5. Charlotte Cormier, Louis Richard et Claude Turbis se présentent au premier siège, alors que le second sera disputé entre le conseiller sortant Jimmy Flowers et Jonathan Blais.

De son côté, le préfet de la Minganie, Luc Noël a lui aussi été réélu par acclamation après le retrait de la candidature de Guy Bouchard.