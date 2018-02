Havre-Saint-Pierre augmente ses taxes foncières de 19%

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Les taxes foncières de la municipalité de Havre-Saint-Pierre ont augmenté pour la première fois depuis 2013. La taxe applicable au secteur résidentiel passe de 0,83$ à 0,99$ par tranche de 100$, le commercial de 2,47$ à 2,63$ et l’industriel de 2,54$ à 2,70$. À cela s’ajoute la création de deux nouvelles taxes sur les services.

Selon le maire de Havre-Saint-Pierre, Berchmans Boudreau, ce sont les conditions économiques difficiles des dernières années qui ont poussé la municipalité à ne pas augmenter les taxes plus tôt. «Avec la fermeture de Rio Tinto et la diminution de l’emploi, on ne pouvait pas le faire. Idéalement, il aurait fallu le faire il y a quelques années. Avant, avec les surplus, on pouvait quand même équilibrer avec le budget», explique-t-il.

Nouvelles taxes

Deux nouvelles taxes entreront également en vigueur, soit la taxe des eaux usées à 75$ et la taxe sur le recyclage à 110$.

Les taxes de services déjà existantes ont elles aussi été augmentées. La taxe de l’eau est passée de 125$ à 175$, tandis que celle des vidanges est passée de 125$ à 175$.

«Ça, c’est pour le résidentiel. Au niveau du milieu des affaires, ça peut varier», indique le maire.

Selon M. Boudreau, les conseillers de la municipalité auraient tous refusé d’appliquer les augmentations de salaire auxquelles ils avaient droit.

«Ils n’étaient pas obligés de le faire. Ce n’est pas des montants nécessairement significatifs, mais ils l’ont fait en signe de solidarité avec les citoyens», souligne-t-il.

Grâce à cette hausse de revenus, la municipalité anticipe un accroissement des dépenses pour investir davantage dans la communauté.

En somme, le budget de la municipalité passera de 9 244 835$ à 9 587 484$.