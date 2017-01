Hausse d’achalandage pour le 40e Tournoi Fer-O

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Un peu plus de 8 000 personnes ont assisté aux matchs et activités du Tournoi de hockey Fer-Optimiste qui avait lieu à Sept-Îles et Mani-Utenam du 25 au 29 janvier dans les arénas Conrad-Parent, Guy-Carbonneau et Mario-Vollant. C’est de 500 à 600 personnes de plus que l’an dernier, selon un bilan provisoire.

Selon le président du tournoi, Pier Gilbert, cette hausse de l’achalandage est due à un plus grand nombre d’équipes, 74, soit quatre de plus que l’an dernier, dont 70 de la Côte-Nord. «La seule crainte qu’on a eue, c’est en début de tournoi avec le mauvais temps, mais au fil des jours ça s’est éclaircie et on a eu un beau tournoi», a mentionné M. Gilbert.

La tempête de neige de la semaine dernière a en effet fait craindre pour le début du tournoi, mais finalement aucune partie n’a dû être annulée à cause du mauvais temps. Pour ce qui est de la partie extérieure opposant vendredi deux équipes novice B à la patinoire du stade Holliday, il faisait «un peu froid», mais «les jeunes ont eu beaucoup de plaisirs», a mentionné Pier Gilbert.

Des finales serrées

Côté spectacle, les amateurs de hockey ont eu droit dimanche à du hockey relevé, avec des matchs «très serrés», dont certains se sont conclus par la marge d’un but ou en prolongation. Samedi, il n’y avait pas seulement les Sidney Crosby, Carey Price et Connor McDavid qui s’alignaient dans des équipes étoiles, mais également certains joueurs des différentes équipes atome B sur la glace de l’aréna Conrad-Parent. Les petits des MAHG-1 et MAHG-2 ont aussi démontré leurs prouesses vendredi et samedi.

Vendredi, le tournoi a été officiellement lancé par une mise en jeu de la première présidente d’honneur du tournoi, Mary Carbonneau. La mère de Guy Carbonneau était accompagnée du maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, et du président du tournoi, Pier Gilbert. Ce dernier a reçu au nom du tournoi une plaque commémorant les 40 ans du tournoi par Hockey Québec. Parmi les dignitaires, se trouvait aussi Sylvain Labrie qui représentait Jean-Robert Labrie, le premier président du tournoi. Sofia Poirier, que l’on a connue cet automne à La Voix junior, a chanté l’hymne national.

En souvenir de ce tournoi-anniversaire, tous les joueurs sont repartis avec une rondelle du tournoi et une serviette pour les patins. «Ce sont eux le centre et l’intérêt de ce tournoi-là», a affirmé Pier Gilbert.