Le haïku à votre table

Crédit photo : Courtoisie

Grâce au soutien financier de l’Entente de développement culturel, le groupe haïku de Sept-Îles vient de trouver une manière originale de faire connaître ces poèmes d’origine japonaise à un public élargi. Plusieurs d’entre eux proviennent du collectif «Sept-Îles côté mer, côté jardin», publié en septembre 2016 aux Éditions David.

En effet, 500 sous-verres ont été imprimés à partir de 50 haïkus écrits par les membres de ce collectif. Ils seront distribués dans plusieurs cafés et restaurants de la ville d’ici février. Ainsi, les clients des restaurants et cafés Chez Sophie, Café Toscane, La Trésorie, Edgar Café Bar, Toi Moi et Café, ainsi que le Pub St-Marc auront le plaisir de découvrir ces haïkus à leur table.