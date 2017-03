Le Groupe Trinor en difficultés financières

Crédit photo : Le Nord-Côtier

C’est toute une tuile qui tombe sur Sept-Îles. Le Groupe Trinor éprouverait de sérieuses difficultés financières et se serait placé sous la protection des tribunaux.

En fin de journée jeudi, un syndic se serait présenté à l’entreprise de la rue Otis pour ordonner la suspension de toutes les activités. Les employés syndiqués ainsi que les cadres ont été invités à quitter les installations, a expliqué le permanent du syndicat des Métallos, Yves-Aimé Boulay, qui représente les travailleurs de la division Fabnor.

« Nous n’avons eu aucune communication », a indiqué M. Boulay. « Ce matin, nous avons parlé à nos représentants juridiques pour qu’ils prennent discussion au moins avec le syndic qui est venu hier à Sept-Îles pour faire cette fermeture-là ».

Le Groupe Trinor qui a notamment comme client la grande industrie subissait depuis les derniers mois les contrecoups du ralentissement économique, selon nos informations. « Depuis les 18 derniers mois, il y a des contrats avec Alouette entre autres, qui ont terminé, il y a eu aussi beaucoup de pertes de contrats. On voyait beaucoup de mise à pied », souligne M. Boulay.

Le nombre de travailleurs dans la seule division Fabnor est passé de 125 à 25 dans la dernière année et demie. La dernière mise à pied a eu lieu à la fin décembre. « On voyait les mises à pied se succéder les unes après les autres, on était vraiment inquiets », affirme Yves-Aimé Boulay.

Le Groupe Trinor a été vendu à la société Brasa de Rimouski en 2012. À l’époque de la transaction évaluée à plusieurs millions de dollars, l’entreprise embauchait quelque 250 employés, écrivait-on. Ce nombre avait été considérablement réduit depuis. Le Groupe Trinor se spécialise dans la location de main-d’œuvre spécialisée et d’entretien (Sednor), les travaux de chantiers (Mecnor) et possède un atelier de fabrication et d’usinage, et de pièces mécano-soudées (Fabnor).