Groupe Scout de Sept-Îles: En constant mouvement

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Après un automne bien chargé, le Groupe scout de Sept-Îles continue de se mettre au service de sa communauté. Une nouvelle saison qui comprend la tenue de plusieurs activités, dont le 100e anniversaire du «louvetisme», une branche pour les enfants de 9 à 11 ans.

Pour célébrer cet heureux anniversaire, les jeunes louveteaux ont confectionné des cabanes à chauve-souris qui ont été installées au camp Scout André Beaupré. Un animal peu apprécié qui joue pourtant un rôle très important dans l’écosystème. De leur côté, les éclaireurs ont aussi confectionné des mitaines pour affronter les grands froids lors des différents camps d’hiver auxquels ils seront appelés à participer.

Par son implication, le Groupe scout arrive à susciter beaucoup plus d’intérêt à son endroit. «Les retombées n’en sont que positives pour se faire connaître. C’est à la suite de ces actions que l’on arrive à recruter le plus de membres, indique l’une de ces animatrices, Cynthia Dostie Boulianne. De plus, ça fait partie de notre mission d’être actif dans la communauté et de donner aux autres ce que l’on reçoit.»

Parmi ces activités, on retrouve la Maison hanté au profit d’un organisme dans la communauté, la grande Guignolée des Chevaliers de Colomb et la campagne de sensibilisation en matière de prévention incendie, Scout tombe pile, qui est réalisée de concert avec plusieurs partenaires de la communauté. Ces membres s’apprêtent aussi à procéder d’ici peu à la vente des petits pains Richelieu.

Un important bagage personnel

Même si la saison est déjà bien entamée, le recrutement de membres se poursuit. «En tout temps, les gens qui veulent en apprendre plus sur le scoutisme peuvent venir à notre rencontre. Les gens viennent y chercher un sentiment d’entraide, de débrouillardise et un esprit de fraternité. C’est une belle expérience de groupe et aussi un dépassement de soi», avance-t-elle.

Des valeurs positives qui constituent un plus dans leur cheminement personnel. «Au début, ils travaillent beaucoup en équipe. Plus ils vieillissent, plus ça devient un cheminement axé à la fois sur soi et vers l’autre. Ce qu’ils apprennent là, ça les suit toute leur vie. Plusieurs en finissent même avec l’envie de transmettre ces connaissances à d’autres. Il n’en ressort que du positif.»

Des bénévoles appréciés

Les gens intéressés à offrir de leur temps à l’une ou l’autre des activités du groupe scout de Sept-Îles peuvent faire part de leur intérêt en tout temps. «Les gens qui s’impliquent avec nous le font en fonction de leur disponibilité, insiste-t-elle. Il n’y a là aucune obligation de leur part. (…) Je me souviens à mes débuts l’avoir fait de manière ponctuelle. Quand j’ai eu plus de temps libre, j’ai décidé de m’y impliquer davantage. Je choisis, en tout temps, de mon niveau d’implication.»

Parmi ses membres, la section locale compte présentement une centaine de jeunes et une trentaine d’adultes. L’engouement étant tel qu’elle a pu relancer sa branche «routiers» pour les 18 à 25 ans après quelques années d’inactivités. Une page Facebook du groupe scout de Sept-Îles peut être consultée en tout temps pour obtenir plus d’informations et pour transmettre un message. Les responsables peuvent aussi être joints par téléphone au 418 962-9109.