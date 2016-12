Grandes marées: Une vingtaine de résidences évacuées

Crédit photo : Facebook

Une vingtaine de résidences ont été évacuées à Sept-Îles a confirmé la Ville, en début de soirée. La Sûreté du Québec ne rapporte aucun blessé.

La marée et le déferlement de vagues ont forcé l’évacuation de 13 maisons dans le secteur des Plages, trois autres à Val-Marguerite et deux à Gallix. « Les personnes évacués sont hébergés chez de la famille, des connaissances ou à l’hôtel », a fait savoir la municipalité.

Deux résidences principales ainsi que quelques résidences secondaires « auraient subi des dommages importants. »

La Sûreté du Québec poursuivra ce soir et cette nuit la surveillance de ces secteurs, a ajouté la Ville. Une évaluation des dommages des infrastructures municipales, notamment dans le secteur du Vieux-Quai, sera faite d’ici les prochains jours.

« Des représentants du ministère de la Sécurité publique se rendront à Sept-Îles le 31 décembre, pour dresser, avec la collaboration de représentants de la Ville de Sept-Îles, un inventaire des dommages causés aux résidences. »

Un peu plus tôt vendredi, des équipes de la Sécurité incendie et du Service de l’ingénierie et des travaux publics ont été dépêchées dans les endroits touchés pour évaluer la situation, en collaboration avec la Sûreté du Québec.

Pendant la journée, plusieurs internautes ont diffusé sur les réseaux sociaux des images de l’intensité de la mer. Un couple a notamment vu les vagues traverser leur chalet de la rue des Campeurs. Une autre n’avait qu’à descendre de la galerie de sa résidence pour apercevoir l’eau se répandre sur son terrain.

Les vagues ont aussi déferlé dans le secteur du Vieux-Quai où les autorités ont demandé aux citoyens de circuler.

La Minganie est aussi durement affectée par la tempête qui s’est abattue sur la Côte-Nord, vendredi. Pour connaître l’état actuel du réseau routier, cliquez ici.