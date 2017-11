La grande guignolée des médias reprend du service

Crédit photo : Le Nord-Côtier

À l’approche des Fêtes, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles espère récolter plus de 75 000$ grâce à sa grande guignolée des médias qui se tiendra le 7 décembre. À nouveau, plusieurs bénévoles seront présents à l’intersection de diverses rues à Sept-Îles pour récolter des dons en argent et en denrées alimentaires.

À Sept-Îles, les points de collecte demeurent sensiblement les mêmes soient Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Laure/Papineau, Arnaud/Père-Divet et Brochu/Père-Divet. À cela s’ajoute le coin De Quen/boulevard des Montagnais à Uashat, la station CKAU à Mani-Utenam et à proximité de l’Aluminerie Alouette (de 15h30 à 19h30).

Plusieurs partenaires mettent à nouveau l’épaule à la roue, lors de cette journée sous le signe de la solidarité. Il s’agit du Service des incendies de la Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles, NousTV, Attraction Radio, Journal Le Nord-côtier, ICI Radio-Canada, Télé-Québec et TVA. Cette année, ils pourront compter sur l’aide de Gino Chouinard, qui a accepté de s’associer à la cause à titre d’ambassadeur.

Sans être présent à Sept-Îles, l’animateur de Salut Bonjour se fera un plaisir d’effectuer diverses interventions dans les médias pour inviter la population à se montrer généreuse. C’est lui qui avait assuré l’animation de la précédente édition du souper de crabe du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Tout porte d’ailleurs à croire qu’il entend participer à l’événement en 2018.

Pour faciliter l’accès aux donateurs, un site Internet a été mis en place au www.comptoiralimentaireseptiles.com. Sur le site, les gens pourront en savoir plus sur la mission de l’organisme et de mieux comprendre quel est l’impact réel d’un don. Des dons en ligne avec PayPal, Visa et MasterCard peuvent être effectués, à même cette plateforme web.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles en profite aussi pour remercier ses partenaires nationaux : la pharmacie Jean Coutu, le Groupe Loblaw (Maxi et Provigo) et Via Capitale.