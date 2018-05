Un message «alerte à la bombe» au Centre socio

Crédit photo : Sûreté du Québec

Un message indiquant «alerte à la bombe» sur une porte du Centre socio-récréatif a déclenché toute une opération policière jeudi matin, à Sept-Îles.

Les policiers ont érigé un important périmètre de sécurité entourant le bâtiment vers 7h30 jeudi.

«Dans de telles situations, on ne prend pas de chance et on essaie de valider les informations», a indiqué Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec.

Les trois employés municipaux présents lors de l’événement ont été évacués.

Après inspection, les autorités ont constaté qu’il s’agissait d’une fausse alerte. L’opération s’est terminée environ une heure plus tard.

Une enquête se poursuit pour tenter de retrouver qui est à l’origine de cette fausse alerte.