Gareffa et Ratté s’alignent encore avec le CIVA

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Encore cette année, Nunziato Gareffa et Christian Ratté rouleront des kilomètres et kilomètres pour s’aligner avec le CIVA AA de Montréal dans la Ligue provinciale de basketball en fauteuil roulant. Les deux Septiliens prendront la direction ouest pour un premier tournoi cette fin de semaine.

Les deux hommes en seront à une deuxième saison avec la formation montréalaise. La fin des Aventuriers de Sept-Îles en 2013, hôte du Championnat provincial, leur a laissé un vide. L’an dernier, Gareffa a approché le dirigeant du CIVA, Martin Gadouas, et il a été accepté au sein de l’équipe, tout comme Ratté.

«Ça nous permet de continuer à jouer et je le fais par plaisir, et c’est une activité agréable. J’ai le temps pour, j’en profite. J’aime la dynamique et le monde du basket en fauteuil roulant», a fait savoir Nunziato, qui en sera à septième année dans ce sport.

Pour Christian, ça représente sa motivation à faire du sport. «Ça me prend un but.». Et c’est aussi l’occasion pour lui de revoir son monde des années du temps qu’il demeurait à Québec.

Même s’il n’a connu que le basket en fauteuil roulant, Ratté est clair. C’est beaucoup plus stratégique que celui debout. Et il sait de quoi il parle. Ça fait 30 ans qu’il joue. «Pour une bonne équipe, ça prend des joueurs qui peuvent marquer, d’autres pour les «pics». C’est dur de mettre dix fauteuils roulant dans la clé. Donc chacun à son rôle. Pousser le fauteuil et manipuler le ballon en même temps, ce n’est pas évident. Tu manques de main», a-t-il indiqué.

L’aventure 2017-2018 de Gareffa et Ratté avec le CIVA AA les amènera à voyager environ une fois par mois, et ce cinq ou six fois durant l’année, que ce soit à Montréal ou Ottawa. Leur premier tournoi a lieu ce samedi au Centre sportif Jean-Rougeau de Montréal.