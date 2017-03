Gallix: Campagne de socio-financement pour un nouveau chalet

Crédit photo : Courtoisie

Un nouveau chalet d’accueil et un tapis magique, c’est ce que veut s’offrir le conseil d’administration de la station récréotouristique de Gallix. Afin de rendre le projet réaliste, l’appui financier de la population est sollicité via la campagne de socio-financement : «un don pour ma station».

Frédérick Tétreault, collaboration spéciale

L’objectif est d’amasser un montant de 500 000 $ nécessaire au dépôt d’une mise de fonds. Cette mise de départ représentera 20% du montant total du projet d’une valeur de 2,5 millions.

«Les nouvelles installations à la station récréotouristique de Gallix vont rendre les lieux beaucoup plus conviviaux pour la clientèle qui veut pratiquer des sports de glisse. Une nouvelle construction permettra à la station d’offrir un chalet qui répond aux normes de sécurité et de salubrité, tout en augmentant la capacité d’accueil de celui-ci. L’arrivée d’un nouveau chalet aura aussi un effet positif sur la fréquentation des lieux, le développement du site, l’engouement de la population et le tourisme en région», explique Alexandre Pearson, membre du conseil d’administration.

La campagne se décline en deux grands volets. Un premier est à l’intention des membres et des amis de la station qui peuvent faire l’achat d’une brique symbolique d’une valeur de 300$. Les briques achetées seront installées à l’intérieur du nouveau chalet et porteront le nom de leur propriétaire. Autrement, tous les dons en argent sont acceptés par le conseil d’administration qui rappelle qu’il n’y a pas de «petits dons».

Le deuxième volet s’adresse à la communauté d’affaires. Un plan de visibilité a été mis sur pied afin de pouvoir offrir six niveaux de partenariat soit, Descente (100 000$ et plus), Super G (50 000$ et plus), Géant (25 000 $ et plus), Slalom (10 000 $ et plus) Freestyle (5000 $ et plus) et École de glisse (moins de 5000$). Les récompenses en visibilité vont d’une place sur le futur mur des partenaires jusqu’à une pièce entièrement aménagée aux couleurs du donateur.

«Un nouveau chalet d’accueil et l’ajout d’un tapis magique au secteur familial contribueront à stimuler l’économie en favorisant l’accueil et la rétention de personnel qualifié pour les entreprises et professionnels de toute la région. La station de ski est un service important pour le bien-être de la population, de la communauté et tout le personnel des entreprises d’ici», rajoute M. Pearson.

Pour consulter la plateforme de don en ligne et le plan de partenariat : http://skigallix.mapdesign.ca. Pour plus d’informations, 418-766-5900 ou logistique@skigallix.com