Gala des entreprises: Pavage Béton TC remporte les honneurs

Crédit photo : Michel Frigon

Pavage Béton TC ressort la grande gagnante du 27e Gala des entreprises de la Chambre de commerce de Sept-Îles. L’entreprise a raflé la plus haute distinction de la soirée, en étant sacrée entreprise de l’année en plus de mettre la main sur les titres de l’entreprise aux pratiques innovantes, du secteur «manufacturier et construction» et le coup de cœur de l’effort environnemental.

Quelque 240 convives ont convergé vers la salle Jean-Marc-Dion samedi soir pour célébrer la réussite des entreprises de Sept-Îles. Dix prix «météores», comme le voulait le thème du gala, ont été décernés aux meilleurs de l’industrie. Les félicitations sont venues de toutes parts, entre autres du maire de Sept-Îles, Réjean Porlier et de la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui ont salué l’effort des entreprises locales à l’heure où la région traverse une période économique morose avec le ralentissement du fer.

Les projecteurs ont été braqués à quatre reprises sur Pavage Béton TC et son propriétaire, Langis St-Gelais, qui s’est targué de pouvoir compter sur une équipe dévouée. L’entreprise qui a célébré en 2017 son 40e anniversaire a su se distinguer notamment par le virage vert de sa toute nouvelle usine d’asphalte alimentée aux huiles usées. Le projet bouclé l’été dernier a nécessité des investissements de 3 millions $.

Hommage

La Chambre de commerce a également profité de son gala pour honorer l’avocat Luc Dion, qui a cumulé 25 ans d’implication dans le développement économique de Sept-Îles. Celui a été à la barre de Développement économique Sept-Îles pendant 22 ans et trois ans à la chambre de commerce n’a eu que de bons mots, entre autres pour son épouse qui a accepté «de le partager» pour qu’il se dévoue à sa cause.

Plusieurs acteurs du milieu économique, dont l’ex-directrice générale de la Chambre de commerce, Ginette Lehoux, sont montés sur scène pour décerner le prix-surprise à «un grand développeur». Les grands gagnants de la soirée ont été choisis par un jury formé de Julie Savard (BMO), Étienne Lanouette (Mallette) et Mario Damous (MC Communications).

Les gagnants:

Entreprise de l’année : Pavage Béton TC

Nouvelle entreprise : Zone Vélo Ski

Relève et transfert d’entreprise : Sports Experts

Pratiques d’affaires innovantes : Pavage Béton TC

Services professionnels : Cain Lamarre

Travailleur autonome : Inspection Rémi Fortin

Vente et/ou services : Pub St-Marc

Manufacturier et construction : Pavage Béton TC

Entreprise touristique : Destination Sept-Îles Nakauinanu

Bioalimentaire : Marché Napoléon

Organisme à but non lucratif : Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis

Mentions spéciales:

Service à la clientèle : Restaurant Chez Sophie

Persévérance scolaire : BGLA architecture

Entreprise coup de cœur : Paradis de l’auto

Personnalité de l’année : Isabelle Ross (Pub St-Marc)

Effort environnemental : Pavage Béton TC