Gala de box du Lady Era : «Un set up digne d’une rencontre internationale» – Ariane Fortin

Crédit photo : Courtoisie

Le mot «succès» ressort du Gala de boxe amateur du Lady Era de Port-Cartier. Le sixième chapitre présenté samedi dernier au gymnase du Complexe récréatif et culturel a été encensé par l’Olympienne Ariane Fortin, invitée d’honneur pour l’occasion.

Celle qui est montée dans le ring lors des Olympiques de Rio en 2016 n’a pas tari d’éloges sur son compte Facebook à propos de la soirée de samedi. «Set up digne d’une rencontre internationale, partisans animés, respectueux et passionnés, ambiance électrisante… C’est une soirée réussie sur toute la ligne», a-t-elle écrit.

Pas moins de 14 combats enlevants ont été présentés, mettant aux prises des combattants de la place, mais aussi de Sept-Îles, Baie-Comeau, Rimouski, Gaspé, Alma, Chicoutimi et Québec.

Un sixième gala qui a rendu hommage aux Olympiens Ariane Fortin et Camille Huard (Montréal, 1976). La soirée de samedi, qui a attiré quelque 500 personnes, «une foule électrisante», aux dires d’Alain Bourassa, responsable du club, aura été payante. C’est la somme de 18 000$ qui aura été amassé pour la «Boxanthropie» (CPE Touchatouille, Maison de la famille et les athlètes de compétition en boxe). Un merci est aussi adressé, pour leur collaboration, à la Ville de Port-Cartier et aux étudiants du Centre Éducatif L’Abri pour leur voyage en Europe.