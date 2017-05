Gaétan Paradis: Le cuir sous toutes ses formes

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Exposant au plus récent Salon du printemps des artisans qui a pris fin le 14 mai, Gaétan Paradis apprécie les multiples opportunités que lui offre le cuir sur le plan créatif. Un passe-temps auquel il consacre beaucoup de temps depuis sa retraite et qu’il exerce avec minutie. Un intérêt qu’il partage en commun avec sa conjointe, Lucille Beaudin.

Même s’il s’est intéressé au cuir à un très jeune âge, Gaétan Paradis a décidé d’y accorder plus de temps à la suite de sa retraite chez IOC. C’est ce qui l’a amené à fonder sa propre compagnie avec sa conjointe, Les Cuirs Luga. «À la base, je suis soudeur, mais si je suis un gars très manuel. Je le fais plus sérieusement depuis trois ans, mais je ne m’étais jamais annoncé officiellement. J’attendais ce genre d’événement pour le faire», lance-t-il.

À sa première participation au Salon du printemps, ce créateur n’en retire que du positif. «Je trouve ça très enrichissant jusqu’à maintenant. Les gens sont si gentils. Ma participation ne se traduit pas nécessairement en vente, mais plusieurs personnes ont pris mes cartes d’affaires, indique-t-il. Je m’attends à recevoir des commandes très prochainement. Je demeure confiant, car j’ai senti un réel intérêt de la part des gens.»

Une proposition singulière

Un matériau qui lui a permis de se démarquer du lot à ce rendez-vous artisanal. «En tant que visiteur, j’ai fréquenté à plusieurs reprises le salon des artisans. J’ai constaté que personne n’y proposait d’objets en cuir. C’est pour moi un très bel avantage, constate-t-il. Je ne travaille pas à partir de patron. Ça fait en sorte que mes morceaux sont disparates. Je prends mon temps. Je suis très minutieux.»

En effet, il accorde une très grande attention au détail de chacune de ses créations. «Il faut que tout soit à mon goût. J’aime faire de nouvelles choses, me lancer de nouveaux défis. J’ai constamment besoin de sortir de ma zone de confort. Je suis loin d’en avoir fait le tour. Mon kiosque me semble un peu fade en ce moment», déclare-t-il.

Une très grande diversité

Parmi les créations de cet artisan du cuir, on retrouve des bracelets, des portes-feuilles, des sacs à main de divers formats, des colliers et des laisses pour chien, des ceintures, ainsi que des pochettes pour ranger les cartes d’identification personnelle. Il est possible de le joindre par téléphone au 418 409-3866. Il entend d’ici peu être présent sur Facebook et il envisage la possibilité d’une boutique en ligne.