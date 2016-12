Fraude à Omnisport: Peine de 6 mois de prison pour Roger Dubé

Crédit photo : Le Nord-Côtier

L’ex-directeur général d’Omnisport, Roger Dubé, a été condamné cet avant-midi à une peine d’emprisonnement de six mois pour une fraude de 32 000$ envers l’organisme sans but lucratif. Il n’aura cependant pas à rembourser le montant qu’il a détourné.

Roger Dubé avait été reconnu coupable d’une fraude de 32 000$, le 5 octobre, pour des faits qui se sont déroulés du 1er janvier 1995 jusqu’en octobre 2011. Le procès a démontré que M. Dubé a pris des montants d’argents comptants à même les revenus et le coffre-fort des cantines qu’il gérait. La poursuite souhaitait une peine de prison de 6 à 9 mois ou de 90 jours en discontinue. La défense souhaitait que s’il y avait peine de détention, que celle-ci soit purgée avec sursis.

La juge de la Cour du Québec, Andrée St-Pierre, a tranché pour une peine de prison de six mois à laquelle s’ajoute une période de probation de deux ans. Durant cette période, Roger Dubé devra respecter plusieurs conditions, dont celle de garder la paix et l’interdiction d’occuper un emploi, rémunéré ou non, où il devrait manipuler de l’argent.

«Clairement» un cas d’abus

«Il s’agit clairement d’un cas d’abus», a mentionné la juge St-Pierre en revenant sur les faits reprochés à M. Dubé. Ce dernier n’aura pas à rembourser les 32 000$ qu’il a détournés des coffres d’Omnisport. Lors du procès, il n’a pu démontrer qu’il serait en mesure de rembourser cette somme dans un délai raisonnable.

La juge St-Pierre a retenu le «degré de prémédité» des faits reprochés à Roger Dubé, «l’abus de confiance» et «la nature et la durée de la spoliation» dans les facteurs aggravants sa décision. Le seul facteur atténuant qu’a relevé la juge est le fait que M. Dubé n’avait pas d’antécédents criminels.

Peine «injuste et cruelle»

L’avocat de Roger Dubé, Me Charles-Henri Desrosiers, s’est montré amer de la peine imposée par la juge St-Pierre. «Mon client n’a pas de remords, mais il éprouve des regrets d’avoir été condamné à une peine injuste et cruelle dans les circonstances», a-t-il mentionné.

«Ça n’a pas de bon sens! Un homme qui a consacré 17 ans de sa vie, durant sa retraite, à Omnisport de se réveiller incarcéré à quelques jours de Noël», a poursuivi Me Desrosiers.

Omnisport «tourne la page»

Présent à l’énoncé de la sentence de Roger Dubé par la juge Andrée St-Pierre, deux membres du conseil d’administration d’Omnisport se disent déçus que l’ex-directeur général n’ait pas à rembourser les sommes qu’il a détournées. L’organisme souhaite «tourner la page» sur cette histoire.

«On est déçu concernant la demande de remboursement. On aurait aimé pouvoir récupérer nos argents pour le remettre à nos organismes, à nos jeunes. C’est la justice. C’est la décision qui a été rendue», a mentionné André Arthur, trésorier chez Omnisport.

«On tourne la page et on envisage le futur», mentionne quant à lui l’actuel président Bernard Bourque qui était trésorier au moment des faits. «C’est un fardeau qu’on n’a plus besoin d’avoir avec nous autres». Des mesures comptables ont été prises depuis 2011 afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

M. Bourque affirme qu’il n’y a pas eu de perte de confiance envers l’organisme en raison de ce cas de fraude. «Au début, c’était plutôt une situation de choc», explique-t-il. Il accorde du mérite à Jean Caron, qui a pris la barre d’Omnisport après l’arrestation de Roger Dubé, pour avoir «travaillé beaucoup à ramener la confiance et remonter le moral» de l’équipe.