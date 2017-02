Frappe antidrogue : Arrestations à Québec, Montréal et Port-Cartier

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a mené mercredi une vaste frappe antidrogue visant le «démantèlement d’une cellule criminelle qui contrôlait la distribution de méthamphétamine dans les régions de Montréal, Québec et de la Côte-Nord».

Jonathan-Pierre Fontaine, 30 ans, a été arrêté à Québec et pourrait «faire face à plusieurs accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants ainsi que de possession d’armes prohibées». Sept perquisitions ont aussi été menées dans la région de Montréal, Québec, Lévis et St-Agapit.

Sur la Côte-Nord, «deux arrestations» ont eu lieu dans une résidence de la rue des Saules à Port-Cartier. Il s’agit de la seule perquisition sur la Côte-Nord. La Sûreté du Québec n’a pas encore divulgué l’identité des personnes arrêtées à Port-Cartier, ni si les perquisitions ont menés à des saisies.

Par contre, les sept perquisitions ont permis de saisir plus de 62 500 comprimés de méthamphétamine, plus de 1 800 grammes de cannabis, 750 grammes de haschisch, 60 grammes de psilocybine, 80 comprimés de Viagra, trois armes sans restrictions, deux armes d’autorisation restreinte et une arme prohibée.

L’opération mobilise quelque 90 policiers à travers la province de la Sûreté du Québec, des Escouades régionales mixtes, des services de police municipaux et de la GRC. L’enquête a été initiée en 2016. Toute information peut être transmise au 1 800 659-4264.