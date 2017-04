Un franc succès pour la cabane à sucre du Lady Era

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation pour la santé du centre d’entrainement le Lady Era de Port-Cartier a profité du congé pascal pour tenir son tout premier évènement caritatif : la cabane à sucre du Lady Era. Repas sucrés, concours forestiers, tours de VTT, chasse à l’œuf, ferme animale et la fameuse tire sur neige ont attiré petits et grands à la Base plein air des Goélands.

Natif de la Mauricie, Alain Bourassa, le grand manitou derrière l’évènement, a passé sa jeunesse dans les cabanes à sucre. Pour lui, il était donc naturel d’importer le concept en sol nord-côtier le temps d’une fin de semaine et pour une bonne cause. «Moi, j’ai grandi dans les érablières. Mais sur la Côte-Nord, beaucoup de gens n’ont jamais eu la chance d’essayer ce concept», dit-il.

Activités populaires

Preuve de la qualité de sa table, les quatre repas sucrés ont affiché complet alors qu’une centaine de couverts ont été servis pour les diners et soupers du samedi et du dimanche. Le concours forestier du samedi après-midi a lui aussi attiré une tonne de curieux autant en catégorie récréative que pour la classe compétitive.

La chasse à l’œuf de Pâques familiale du dimanche après-midi a pour sa part suscité un engouement monstre. Près de 350 chasseurs de cocos ont pris part à l’activité. Des prix ont été remis à ceux ayant trouvé les œufs en or et à celui ayant cumulé la plus impressionnante récolte. Finalement, chaque journée s’est clôturée avec de la musique et la traditionnelle tire sur neige.

Les montants amassés lors de cette fin de semaine seront annoncés ultérieurement, puisque d’autres activités caritatives sont prévues d’ici la fin mai. Toutefois, Alain Bourassa confirme déjà la tenue de l’édition 2018 de sa cabane à sucre et espère augmenter le nombre de couverts servis.