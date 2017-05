«Fore!» dès demain au Club de golf Ste-Marguerite

Crédit photo : Photo : Club de golf Ste-Marguerite

Si Dame Nature révise à la baisse ses prévisions de pluie pour demain (24 mai), il pourrait y avoir une certaine congestion dans les rues de Clarke City, principalement sur la rue de l’Église, direction Club de golf Ste-Marguerite. C’est le début de la saison de la petite balle blanche qui est annoncé!

La saison s’ouvre officiellement demain au Club de golf Ste-Marguerite, et ce dès 9h. À vous de réserver votre départ par Internet (www.golfste-marguerite.qc.ca/) ou par téléphone (418 583-2488). Pour ceux qui ne sont pas membres, il vous en coûtera 30$, mais vous pouvez toujours vous procurer votre carte.

«On a trois semaines d’avance par rapport à la qualité des verts sur le terrain», a indiqué le professionnel et gestionnaire du Club de golf Ste-Marguerite, Jean-Pierre Morin.

Corvée

Membres et joueurs visiteurs sont attendus samedi pour une corvée qui se déroulera de 8h à midi, moment de grand nettoyage afin de ramasser les détritus d’hiver. Ceux et celles qui participeront auront droit à un lunch. Dès midi 30, ça se jouera au golf avec départ simultané. Et parlant de bouffe, c’est dès samedi que le restaurant pourra combler votre appétit.

«Vins, Mode et Golf »

La soirée «Vins, Mode et Golf » de vendredi dernier a été un succès. L’événement de lancement de saison s’est déroulé en présence d’une quarantaine de personnes, qui ont pu découvrir les vins présentés par les Jeans de Service (Jean-Michel Tanguay et Jean-Daniel Hogan) ainsi que les nouveautés (vêtements et équipements) de la Boutique.

Pour ce qui est du Tournoi d’ouverture, il est prévu le 17 juin. Pour plus de détails sur le Club de golf Ste-Marguerite, consultez son site Internet ou sa page Facebook.