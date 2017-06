La Fondation pour la santé le Lady Era verse un premier don

Crédit photo : Fondation pour la santé le Lady Era

Depuis sa création, la Fondation pour la santé le Lady Era a tenu quelques évènements caritatifs : la cabane à sucre du Lady Era et le concours «20$/Du vin». Grâce au succès des activités, la fondation a été en mesure de poser son premier geste philanthropique en apportant une aide financière de 2000$ à une jeune maman affligée par la maladie.

En février, Véronique Poulin Hounsell recevait un diagnostic de «Leucémie myéloïde chronique». Âgée de 27 ans, la jeune mère de cinq enfants doit maintenant se déplacer toutes les deux semaines du côté de Québec afin de recevoir des traitements.

Pour l’aider à poursuivre ses traitements le plus paisiblement possible, la Fondation pour la Santé le Lady Era lui a remis une somme de 2000$. Le don s’est officialisé pendant la fête des Mères qui coïncidait avec l’anniversaire de Mme Poulin-Hounsell.

La Fondation pour la santé le Lady Era a pour mission d’offrir une aide ponctuelle, à caractère humanitaire, aux personnes dans le besoin. Leur objectif est d’offrir des services ou des ressources matérielles qui sont habituellement non financés et qui viennent faire la différence dans le quotidien des gens en besoin.

«On sait qu’il y a des gens à Port-Cartier qui ne roulent pas nécessairement sur l’or et on veut les aider. On a demandé aux médecins de Port-Cartier: «est-ce que vous pensez qu’il y a des besoins à ce niveau-la?». Ils nous ont répondu par l’affirmative puisqu’il y a plusieurs personnes ici à Port-Cartier qui ont des problèmes de santé et qui sont incapables de se payer certains traitements, certains équipements ou les couts relatifs aux déplacements permettant d’accéder à d’autres services», explique la présidente de la Fondation, Nancy Lachance.

Encore plus

La générosité de la Fondation ne s’est pas arrêtée là. Dans le cadre de leur concours-tirage «20$/ Du vin», la Fondation a remis dix lots de valeurs différentes. C’est justement Véronique Poulin Housell qui a procédé au tirage des gagnants qui, par pur hasard, sont tous citoyens de Port-Cartier.

Ainsi, quatre Portcartois ont remporté des lots d’une valeur de 500$, soit Janick Jean avec le lot découverte origines diverses, Allan Tupper avec le lot découverte Espagne, Éloise Charrette avec le lot découverte France et Josée Dontigny avec le lot découverte Italie.

Quatre autres citoyens un peu plus chanceux ont vu leur nom sortir du sceau lors du tirage des lots de 800$. Les gagnants sont Michel Trudel avec le lot dégustation origines diverses, Nadia St-Gelais avec le lot Dégustation Europe, Sarah Boissé avec le lot dégustation France et Géraldine Gagné avec le lot dégustation Italie.

Les grands gagnants du concours ont été Rodolf Deroy et Luce Richard qui sont chacun repartis avec un lot du Québec et du Canada accompagné d’un cellier de 35 bouteilles d’une valeur totale de 900$.