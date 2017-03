Fondation: Près de 50 000$ récoltés lors de sa Soirée Casino

Crédit photo : Michel Frigon

La 9e édition de la Soirée Casino de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, qui s’est tenue le 18 mars au Cégep de Sept-Îles, se conclut sur une note plus que positive. Son comité organisateur ayant réussi à récolter près de 50 000$. Un résultat qui représente une hausse des bénéfices de près de 20%.

Sous le thème «Le Moulin Rouge», l’événement-bénéfice s’est déroulé sous la présidence d’honneur de la directrice des relations avec le milieu et des communications de Mine Arnaud, Émilie Paquet. Un peu plus de 150 joueurs ont répondu à l’invitation. À ce nombre s’ajoute une centaine de bénévoles, de croupiers, d’hôtes et de serveurs qui ont offert de leur temps pour contribuer à son succès.

Encore une fois, un prix a été attribué à deux participants pour s’être le mieux vêtu en fonction du thème. L’honneur revient au couple formé d’Isabelle Ross et de François Boudreau du Pub St-Marc. La gent féminine s’est aussi démarquée au cours de cette soirée puisque Bernadette Dubois est à la gagnante et la table de poker et Caroline Girard à celle du Black Jack.

Le résultat obtenu vient démontrer l’intérêt de la population septilienne envers la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. «Notre communauté est tissée serrée et nous répondons toujours présents quand vient le temps de donner. Je suis fière de cette générosité collective qui nous distingue», affirme Mme Paquet. Tous les profits récoltés seront versés à sa campagne de financement majeure «La Vague» qui se poursuit d’ici 2020.

Le comité organisateur en profite pour remercier ses partenaires. Parmi eux, l’Aluminerie Alouette, Mine Arnaud, Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles, Métal 7, Harnois Groupe Pétrolier, SAQ, Edgar Café Bar et Boulon L.P.G.