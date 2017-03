Fondation Défi: Un appui apporté à Francis Vollant-Bellefleur

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La Fondation Défi lance une campagne de financement visant à récolter un montant de 50 000$ pour l’achat d’un bras robotisé (bras Jaco). Un outil technologique qui sera mis à la disposition d’un jeune homme de 20 ans, Francis Vollant-Bellefleur, pour l’aider à gagner en autonomie.

L’acquisition de ce bras automatisé le rendra plus autonome et viendra diminuer considérablement les tâches à effectuer par les membres de sa famille. Il deviendra en mesure de faire seul différentes tâches quotidiennes telles que ramasser des objets, prendre une bouteille ou un verre d’eau, manipuler une tablette ou une manette de jeux vidéo, ouvrir et fermer les lumières et les portes par exemple.

Jusqu’à maintenant, un montant de 13 107$ a été récolté grâce à la confirmation d’un don de 5 000$ par la Fondation Défi qui fait maintenant appel à la générosité de la population et des entreprises pour l’aider à atteindre son objectif. Il est possible de la joindre par courriel au fondationCPRCN@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 855-296-3913.

La Fondation Défi offre une aide financière ou matérielle aux personnes défavorisées qui reçoivent les services d’un intervenant en protection de la jeunesse ou en réadaptation en dépendance, réadaptation en déficience physique ou intellectuelle ou pour un trouble du spectre de l’autisme.