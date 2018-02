Florent Vollant fera une tournée en Europe

Crédit photo : courtoisie

L’artiste innu Florent Vollant fera une tournée d’une dizaine de spectacles en Europe francophone, grâce à un prix remporté dans le cadre du gala de clôture de la Bourse RIDEAU.

L’auteur-compositeur-interprète a reçu le prix du jury des diffuseurs européens/SODEC/RIDEAU, dans le cadre de la 31e Bourse RIDEAU, le 15 février.

Le prestigieux prix s’accompagne d’un accès au programme de Soutien à la tournée des spectacles de variétés hors Québec et de 10 000$ en bourse pour réaliser la tournée. Un séjour à la Maison SOCAN à Paris lui est aussi donné.

«C’est un immense honneur et bonheur pour moi de recevoir ce prix», a commenté Florent Vollant. «Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui croient en moi. Grâce à eux et à leur soutien, j’aurai l’opportunité de faire découvrir la culture autochtone à de nouveaux publics en Europe et y présenter ma musique», a-t-il indiqué.

Le gala de clôture de la Bourse RIDEAU avait lieu à l’Impérial Bell de Québec. Ce sont 14 prix qui ont été remis durant la soirée. Un prix hommage a notamment été décerné à la violoniste Angèle Dubeau.