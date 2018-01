Un feu s’est déclaré vers 19h au restaurant Chez Omer

Les services d’urgence ont été appelés un peu avant 19h pour intervenir au restaurant Chez Omer de Sept-Îles. Un feu s’est en effet déclaré sur place au deuxième étage de l’établissement.

Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec mentionne que l’évacuation a été complétée dès l’arrivée des policiers sur place. «Nous avons peu de détails pour l’instant. Les policiers ont été avisés et le Service incendie est sur place, mais il est trop tôt pour savoir la cause de l’incendie, à savoir si c’est criminel par exemple», souligne-t-il.

Sur les lieux de l’incendie, M. Robin Lavoie, chef cuisiner du restaurant, explique toutefois ce qu’il a vu. «J’étais en train de préparer à manger. Les fluorescents se sont mis à flasher, je me suis tourné vers la fenêtre qui donne sur la rue Brochu et j’ai vu de la fumée à travers celle-ci. On voyait le feu et des grosses étincelles sortir du transformateur situé sur le toit de l’établissement», dit-il. Les pompiers étaient effectivement en train de se rendre sur le toit au moment de l’entretien avec celui-ci.