Feu de forêt : un panache de fumée recouvre Sept-Îles et Port-Cartier

Crédit photo : SOPFEU

Un panache de fumée du feu de forêt hors contrôle de Labrieville s’étend jusqu’à Sept-Îles depuis tôt vendredi matin.

Depuis mardi, le brasier déclenché aux installations d’un chalet est hors contrôle. Sa superficie avait atteint 5 694 hectares de forêt vendredi. Près de 70 intervenants de la SOPFEU en provenance de partout en province sont sur le terrain pour combattre les flammes en Haute-Côte-Nord.

La Sécurité civile a mené des opérations d’évacuation, puisqu’il s’agit d’un secteur de villégiature.

Deux autres incendies font rage sur la Côte-Nord, dont un «contenu» de 22,4 hectares dans Sept-Rivières. La cause reste à déterminer. Dans Caniapiscau, la foudre a allumé un autre feu qui s’étend sur 1 696 hectares.

Fumée toxique

Vers 4h00 vendredi matin, Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial sur la qualité de l’air entre Baie-Trinité et Sept-Îles.

«La fumée rend la qualité de l’air mauvaise et réduit la visibilité», peut-on y lire.

Des niveaux «élevés» de pollution de l’air sont prévus en raison des panaches de fumée des feux de forêt qui se déplacent au-dessus de la région.

«La qualité de l’air pourrait se détériorer si la fumée descend jusqu’au niveau du sol», indique Environnement Canada.

Les symptômes possibles vont de la toux, à l’irritation de la gorge, en passant par des maux de tête et l’essoufflement. Les enfants et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire sont plus à risque.