Festival des Hivernants: Une 2e édition ponctuée de plusieurs nouveautés

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La 2e édition du Festival des Hivernants aura lieu du 2 au 5 mars au Vieux-Poste de Sept-Îles. Encore une fois, son comité organisateur propose une programmation comportant la tenue d’activités sportives et culturelles. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Matiu, Petapan, Keven Landry, Michel Villeneuve et le groupe Maz.

Cette année, toutes les activités se dérouleront sur le site du Vieux-Poste de Sept-Îles à l’exception d’une animation découverte à la pointe de Moisie, le 3 mars à 15h. Le talent local sera aussi à nouveau à l’honneur puisque l’Ensemble folklorique Tam ti delam, la Ligue d’improvisation de Sept-Îles et Dj Estü participent aux festivités.

Afin d’avoir accès au site toute la fin de semaine, les personnes sont invitées à se procurer un laissez-passer au coût de 15$ pour les 13 ans et plus à la Maison du Tourisme et au Musée régional de la Côte-Nord. Des billets journaliers sont également en vente au tarif de 10$. L’entrée est gratuite pour les 0 à 12 ans qui seront accompagnés d’un adulte pendant les quatre jours des festivités. Un service de bar et de restauration sera offert sur place par la microbrasserie St-Pancrace, Tartines et Babeurre et le Marché Napoléon.

Les festivités prendront fin par la tenue d’une journée familiale, le 5 mars à compter de 13h. Au menu : glissades sur le mur de glace, visites d’interprétation du Vieux-Poste, lancement du conte Edgar la plume d’Or de Geneviève Martin et activité de peinture sur neige avec l’artiste multidisciplinaire Christine Lebel. Le site sera alors accessible gratuitement à toute la population et aux gens de passage. Pour obtenir tous les détails, il suffit de consulter la page Facebook du Festival des Hivernants.