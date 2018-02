Festi-Kite 2018 : «C’était de toute beauté» – Pierre Blackburn

Crédit photo : Reine Saulnier

Ils étaient encore plus nombreux en fin de semaine dernière à profiter du terrain de jeu hivernal qu’est la banquise de la baie de Sept-Îles, dans les environs d’Atelier Laforge. Ce site privilégié des adeptes de kite était le lieu de la 8e édition du Festi-Kite.

Le rendez-vous de samedi et dimanche figure certes parmi les plus belles éditions aux dires du grand responsable, Pierre Blackburn. Ski ou planche à neige aux pieds, la trentaine de participants pour la première journée, guidés par leur cerf-volant et par un vent venant du large, ont eu droit à de belles conditions.

«C’était excellent. De la neige fraîche et le vent qui venait du large. C’était de toute beauté», a souligné M. Blackburn. Les curieux, sûrement intrigués par les voiles qui flottaient dans le ciel, ont été nombreux à se pointer sur le site du Festi-Kite.

Les adeptes provenaient non seulement de Sept-Îles, mais également de Havre-Saint-Pierre et de Baie-Comeau. Une personne est même descendue de Drummondville pour découvrir la discipline et profiter de ce terrain de jeu. Le responsable de la boutique 30 Nœuds de Montréal était aussi présent pour l’événement.

La plupart des participants au Festi-Kite sont dans la trentaine, voire quarantaine. Il y a même Aldas Ménard, 73 ans, qui s’adonne à ce sport, même régulièrement. Pour la relève, elle s’en vient. Les Blanchard, Jason et Éric, ne sont plus seuls. «Les enfants des parents prennent la relève», a conclu le responsable de l’événement, qui reviendra assurément pour une 9e édition en 2018.