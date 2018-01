Fermeture temporaire du Musée régional de la Côte-Nord

Crédit photo : Musée régional de la Côte-Nord

À compter du 28 janvier, le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) fermera ses portes au public, pour assurer la poursuite des travaux majeurs de rénovation dont il fait l’objet depuis la fin novembre.

Ces travaux effectués par SML Construction, sous la supervision des firmes DMG Architecture et Axor Experts-Conseils, concernent le revêtement extérieur, la toiture, les portes et fenêtres, les systèmes de climatisation et de chauffage, ainsi que la rénovation des salles d’exposition du MRCN.

Ils sont rendus possibles grâce à l’appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec (1 600 000$), la Ville de Sept-Îles (598 000$) et le ministère du Patrimoine canadien (553 429$).

De leur côté, les employés seront relocalisés à la mi-février, au sous-sol de la Maison du Tourisme, où ils travailleront à la préparation de la saison estivale. La réouverture est prévue en juin.