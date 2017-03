Les femmes s’emparent du Club de curling de Sept-Îles

Crédit photo : Courtoisie

Sept-Îles – Aucun homme ne jouera au curling au Club de Sept-Îles du 17 au 19 mars, du moins pas avant la conclusion du Rendez-vous de la Claque Rose. Ce sont les femmes qui monopoliseront les glaces pour l’édition 2017, la neuvième de ce tournoi entièrement féminin pour la cause du cancer du sein.

Encore cette année, les femmes seront nombreuses à prendre part à ce rendez-vous. 35 équipes seront de la partie. Outre les hommes spectateurs, une dizaine de messieurs porteront le titre de «Gaston» et seront au service de ces dames tout au long de l’événement, le tout entouré d’une équipe de bénévoles.

Plusieurs activités animeront la fin de semaine. Parmi celles-ci, le Groupe Tempo s’occupera de mettre de l’ambiance dans le club avec sa musique.

En plus des entrées d’argents en provenance des commanditaires, et de celles à venir des participantes, des «Gaston» et des activités de financement des trois jours auxquelles la population est invitée à participer, l’organisation de la Claque Rose a une fois de plus pu compter sur le groupe Matraqc, qui a présenté son «show» au Bar le Toxedo samedi dernier. La soirée rock offerte par David Tancrède, Éric Beaulieu, Marck Thibeault et André Perron a permis d’amasser près de 2 500$.

L’an dernier, la Claque Rose a récolté un montant record de 55 128$, montant remis à la Fondation régional hôpital Sept-Îles pour l’acquisition d’un mammotome sur table couchée (3e année de 5 pour ce projet).

Mise au point

Le comité organisateur tient à rassurer tous les donateurs que même avec la création du nouveau CISSS Côte-Nord, la directrice de la fondation l’a assuré que l’argent de la Fondation Hôpital Sept-Îles ne pouvait pas être utilisé par les autres fondations des établissements du CISSS.

«Notre tournoi fait un don dédié pour la cause du cancer du sein à cette fondation, l’argent sera donc utilisé pour les clientes de l’Hôpital de Sept-Îles», explique le comité. Vous pouvez consulter la mise au point complète de cette information sur la page Facebook de la Claque Rose.