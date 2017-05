Les femmes de l’équipe Nitinniun veulent faire changer les choses!

Crédit photo : Robert Mahaits

Trois sont «mamies», cinq sont «mamans». Au total, elles sont huit femmes innus qui auront dit oui au bout du compte à Roger Vachon pour être du Défi SOS Santé, Moi pour Toi, course à relais de 270 km de Montréal à Québec au mois de septembre, au profit de la Fondation des étoiles (recherche sur les maladies infantiles).

Le chapeau de capitaine de l’équipe Nitinniun (Ma vie), c’est Marie-Luce Jourdain, une des trois «mamies», qui le porte. Et c’est la figure bien connue de la course à pied à Sept-Îles, et partout en région, voire même au Québec, qui l’a approchée.

«Ça fait des années que je travaille avec Roger et il est revenu avec l’idée cette année d’une équipe innu. La course est un sport de plus en plus populaire et on a décidé de s’inscrire», a indiqué celle qui aura comme partenaires Alexandre St-Onge Mckenzie, Mali-Janne Vollant, Mélanie Simon, Marie-Ève Vollant, Josée Rock, Marjolaine Tshernish, toutes de Uashat mak Mani-Utenam, ainsi que Marie-Andrée Basile d’Ekuanitshit (Mingan).

Même si elles ne savaient trop dans quoi elles s’embarquaient en disant oui, ce qui les interpellent, c’est la cause, celle des maladies infantiles, «c’est difficile de voir un enfant souffrant», mais aussi le besoin de faire changer les choses, les mentalités, de montrer l’exemple, dans une ère où les pouces travaillent beaucoup plus que le corps!

«On veut toucher les jeunes, les mères, tout le monde. On veut les inciter à bouger, on veut faire la promotion dans les écoles, les maisons de jeunes. On veut qu’ils se disent que si on est capable qu’eux aussi le peuvent. Ça ne coûte qu’une paire de «running». Quand on va courir ou marcher en ville et dans la communauté avec nos gilets «flashants», on veut qu’ils se joignent à nous», a indiqué Mme Jourdain, qui souhaite que le positif prenne le dessus sur le négatif et les problèmes de santé mentale. «Il y a de belles choses qui se passent.»

$$$

L’aspect financier et ses quelque 20 000$ à amasser relève aussi du défi. Oui, elles comptent sur quelques partenaires (ITUM, CKAU, BMO, Épicerie Innu, André Monger comptable et Institut Tshakapesh), mais elles devront faire preuve de créativité pour les activités de financement à venir. Certaines ont déjà vendu des kilomètres. Il y aura des lotos, de la bouffe, et plus encore.

Pour soutenir l’équipe Nitinniun ou la Fondation des étoiles, rien de plus simple qu’une visite au www.facebook.com/nitinniun/ ou au http://defisossante.ca/.