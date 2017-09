Une expérience magique pour les Filantes du Nord au Défi SOS Santé, Moi pour toi

Crédit photo : Richard Bujold

Pas de doute! Les Filantes du Nord et ses femmes Catherine Lévesque, Karine Therrien, Caroline Arseneault, Stéphane Lalonde, Roxanne Martin, Jeanne-D’Arc Monger, Marie-Claude D’Amour et Mylène Lebel sont comblées de leur expérience au Défi SOS Santé, Moi pour toi, une course à relais de quelque 270 km courus de Montréal à Québec, de samedi matin à dimanche après-midi.

«C’est une expérience incroyable, magique du début à la fin. On en avait entendu parler des filles des dernières années, mais c’est rien de comparable. Ça ne s’explique pas, ça se vit», ont mentionné la capitaine Catherine Lévesque et quelques-unes de ses comparses, quelques heures après l’événement.

Malgré les quelques bobos, les heures de sommeil manquantes; pour ce qu’elles ont pu dormir, «on s’apaisait, mais ce n’était pas profond», a lancé Karine, elles ne retiennent que du bon. Les Septiliennes ont vanté la qualité organisationnelle du Défi SOS Santé et de celle qui en est la figure dominante, Chantal Lacroix.

Chimie!

Mission accomplie pour les Filantes du Nord, remplies de fierté, de dépassement de soi et de reconnaissance envers les autres. Et elles ont été choyées. Elles avaient un chauffeur privé pour le VR, Guy Lemieux. «Avoir ça, ç’a joué sur la complicité de l’équipe. On est changée, on a vécu le défi jusqu’au bout durant un an de A à Z», ont mentionné les femmes. Et ce défi, c’est aussi d’oublier son égo et qui elles sont à l’extérieur.

«C’est l’accomplissement de toute une année», renchériront-elles, marquées par les quelque 105 000$ amassés pour la Fondation des étoiles (recherche sur les maladies infantiles) et touchées par la présence d’un jeune dans la dizaine, frappé par la maladie, lors de la Course familiale à Berthierville. Les chaudes larmes ont coulé!

Cette réalisation amènera assurément d’autres défis pour les Septiliennes. Les saines habitudes de vie sont bien ancrées en elles, et certainement véhiculées dans leur environnement familial. Bravo!