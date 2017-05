Exercice d’urgence annuel à la traverse de Tadoussac

Crédit photo : Le Manic

(LE MANIC) La direction de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine effectuera son exercice d’urgence annuel, le samedi 13 mai, afin de se conformer à la réglementation maritime et assurer la sécurité des passagers, des membres d’équipage et de la préservation de l’environnement.

Par Charlotte Paquet

L’exercice se tiendra de 6 h 30 à 9 h. Pendant cette période, les départs se feront aux 40 minutes. Le service simultané des deux rives aux 20 minutes reprendra à 9 h 40.

Fait à noter, puisque cet exercice implique une simulation, de nombreux premiers répondants de la région y participeront. Ils seront à bord du NM Félix-Antoine-Savard, alors accosté au quai de Tadoussac.

Bon an mal an, plus de 1,5 million de passagers et 831 000 véhicules traversent la rivière Saguenay à bord des deux traversiers affectés à la liaison.