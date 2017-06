Excédent de 3 649 966 $ pour la Ville de Sept-Îles

Crédit photo : Archives

Lors de la séance ordinaire du 12 juin, le trésorier et directeur du Service des finances de la Ville de Sept-Îles, M. Serge Gagné, a déposé au conseil municipal le rapport financier consolidé ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016. Le rapport a finalement révélé un excédent de 3 649 966$.

Cet excédent pour l’année 2016 s’explique principalement par la perception d’un droit de mutation suite à la vente des actifs de Cliffs Mines Wabush pour un montant de 2 382 000 $, par des revenus d’intérêts sur la perception des taxes de 500 000 $ et par d’autres écarts de revenus et de dépenses avec les prévisions budgétaires de l’ordre de 433 000 $.

Les activités financières de fonctionnement se sont donc soldées par un excédent à des fins fiscales de 3 649 966 $, soit un excédent de 3 315 951 $ provenant de l’administration municipale et un autre de 333 995 $ provenant des organismes contrôlés inclus dans le périmètre comptable de la municipalité.

Dépenses d’investissement

En 2016, la Ville de Sept-Îles a réalisé des dépenses d’investissement totalisant 11 773 912 $, notamment pour la réfection de rues (4 500 000 $), les phases 3 et 4 du développement domiciliaire Rochette (2 400 000 $) et la finalisation de la construction du nouveau complexe aquatique (960 000 $).

Par ailleurs, le surplus accumulé non affecté de la municipalité se chiffre à 7 584 893 $.

Dette à long terme

En date du 31 décembre 2016, la dette à long terme de la Ville de Sept-Îles s’établissait à 87 331 009 $ dont un montant de 10 832 469 $ à la charge du gouvernement du Québec et de tiers. La Ville devra de plus procéder au financement de travaux municipaux en cours, pour une somme additionnelle de 1 703 258 $, portant son endettement total à 80 979 098 $. Le coût du service de la dette pour l’exercice financier 2016 s’élève à 10 117 215 $. Le rapport financier 2016 consolidé selon le formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le sommaire de l’information financière consolidée seront disponibles en ligne sous peu, sur le site Internet ville.sept-iles.qc.ca, sous la rubrique La Ville/Budget et situation financière.